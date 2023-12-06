İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Yapay Zeka Zirvesi Düzenlendi

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Navras Akademi işbirliğinde düzenlenen 'Görsel İletişim ve Tasarımda Yapay Zeka Zirvesi'nde yapay zekanın görsel iletişim ve tasarım sektörünü nasıl şekillendireceği konuşuldu. Zirve kapsamında ayrıca 'zaman kapsülü' adı verilen bir sandık oluşturuldu.

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Navras Akademi işbirliğinde "Görsel İletişim ve Tasarımda Yapay Zeka Zirvesi" düzenlendi.

Yapay zekanın insan üretkenliğine olan etkisi ile görsel iletişim ve tasarım sektörünü nasıl şekillendireceği konularının ele alınacağı zirve, üniversitenin Kavacık Güney Yerleşkesi'nde başladı.

Zirvenin açılışında konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, teknoloji odaklı gelişmelerin insan hayatının sadece yarınına yönelik etkileşimler oluşturmadığını, dünden bugüne aktarılanlarla ilgili de kendilerine bazı fırsatlar ve imkanlar sunduğunu belirtti.

Fakülte olarak zirveyi geleneksel hale getireceklerini kaydeden Büyükaslan, bu senenin konusunun görsel iletişim ve tasarım olduğunu belirtti.

Büyükaslan, ilerleyen süreçte ise konunun "sosyal medya ve içerik üretimi" ve "insan ve yapay zeka" olabileceğini belirterek, felsefi, sosyolojik, psikolojik iletişim açısından da tartışmalar yapılabileceğini aktardı.

"Zaman kapsülü" 25 yıl sonra açılacak

Zirve kapsamında "zaman kapsülü" adını verdikleri bir sandık yaptıklarını anlatan Büyükaslan, katılımcıların teknolojik konulardaki düşüncelerinin ve beklentilerinin yer aldığı mesajlarını yazdıkları kağıtları bu sandığa atacaklarını söyledi.

Büyükaslan, sandığın 25 yıl sonra açılmak üzere Medipol Üniversitesi bünyesinde muhafaza edileceğini aktardı.

"Üniversite olarak yapay zekadan değişik alanlarda yararlanıyoruz"

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Öztürk ise zirvedeki oturumlardan birine matematikçi Cahit Arf'ın adının verildiğini söyledi.

Hayata her yönüyle giren bir yapay zekayla karşı karşıya olduklarını dile getiren Öztürk, buradaki gelişmelerin çok hızlı olduğunu ifade etti.

Öztürk, yapay zeka programlarının kullanılmaya başlamasıyla eğitimin değişeceğini, hukuk ve tıp gibi alanlarda da değişimler yaşanacağını aktardı.

Yapay zekayı "ikinci bahar" olarak nitelendirdiğini dile getiren Öztürk, yapay zekanın kullanımı aşamasında denetlenmesi gereken birkaç husus olduğunu vurguladı.

Öztürk, bunlardan birinin etik durumlar olduğunu kaydederek, hangi iş yapılırsa yapılsın insani değerlere zarar verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Üniversite olarak yapay zekadan değişik alanlarda yararlandıklarını aktaran Öztürk, bunu daha da artıracaklarını sözlerine ekledi.

Zirve gün boyu sürecek

Zirve kapsamında, klasik teknikle görsel oluşturan sanatçı Selman Kıran, yapay zekayla görsel tasarlayarak üreten bilgisayarla yarıştı. Karşılaşma 3 turda yapılırken, "çölde yüzen yunus" görselini yapay zeka daha hızlı tasarladı.

Katılımcıların oylamasına sunulan tasarımlardan, daha yaratıcı göründüğü için sanatçı Kıran'ın görseli karşılaşmayı kazandı.

Katılımcılar, teknolojik konularda beklenti, mesaj, öneri, makale gibi yazılarını zirve için özel oluşturulan "zaman kapsülü"ne attı.

Zirve gün boyu çeşitli oturumlarla devam edecek.