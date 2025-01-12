Üye Girişi
Haberler
Tekirdağ'da eşini ve kızını silahla öldüren baba intihar girişiminde bulundu

Lüks villada dehşet! Eşi ve kızını katledip kendi kafasına sıktı
DEM heyeti Figen Yüksekdağ ile görüştü! İşte ilk açıklama

DEM heyeti Figen Yüksekdağ ile görüştü! İşte ilk açıklama
Bakan Fidan: SDG samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır

Bakan Fidan'dan tarihi zirveye damga vuran mesaj
Ülkeyi küle çeviren yangını Çin'e ait İHA'lar mı çıkardı?

ABD'yi kim yaktı? Görüntüyü paylaşan herkes aynı iddiayı ortaya atıyor

İstanbul Havalimanı'nda Yakalanan Goril Yavrusuna 'Zeytin' Adı Verildi

İstanbul Havalimanı'nda Yakalanan Goril Yavrusuna 'Zeytin' Adı Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun rehabilitasyon süreci devam ederken, sosyal medya aracılığıyla yapılan anket sonucunda yavruya 'Zeytin' ismi verildi. Yavru, Polonezköy'deki bir hayvanat bahçesinde bakıcılarıyla oyun oynamakta ve alışma süreci yaşamakta.

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan ve rehabilitasyon süreci devam eden goril yavrusunun adı, Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı sosyal medya çalışmasıyla "Zeytin" olarak belirlendi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, 22 Aralık'ta Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir kutuda yakalanan goril yavrusunun Polonezköy'de bir hayvanat bahçesindeki rehabilitasyon süreci devam ediyor.

Nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" cinsi yavru hayvanat bahçesindeki cam odada gözetim altında tutuluyor.

Buraya bakıcıların üstü dezenfekte edildikten sonra maske takılmış şekilde girmesine izin veriliyor.

Odasında battaniye, peluş oyuncaklar abaküsle oynayan yavru, yakalandığındaki çekingen ve hüzünlü halinin aksine günlerini oldukça hareketli geçiriyor.

Alkışlayıp iki eliyle göğsüne vurarak çevresindekileri kendine hayran bırakan goril yavrusunun, battaniyesi ve oyuncaklarıyla yaptığı hareketler sempati topluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, AA muhabirine, en önemli görevlerden birinin yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Ulu, 2024 yılında İstanbul'da 10 bine yakın yaralı hayvanla ilgili ihbar aldıklarını, geyik, karaca, tilki, akbaba ve kartal gibi hayvanları rehabiltasyon süreci sonunda doğaya bıraktıklarını anlattı.

Goril yavrusunun herhangi bir kayıt olmadan kaçak olarak uçağa konulduğunu kaydeden Ulu, "Mevcut gorilin çok sağlıksız koşullarda bir küçük bir kolide ve tamamen eziyet içerisinde olduğu tespit ediliyor. Şu anda zaten Türkiye'de bir goril yok. İlk defa Türkiye'de böyle bir goril tespit ediyoruz. Onun için de çok özel olarak koruma altına alınıyor. Bakanlığımızdan çalışma izni ruhsatı almış bir hayvanat bahçesinde özel bir ortam oluşturuluyor. Bu özel ortam içerisinde de rehabilitasyon süreci titiz bir şekilde bakıcısı ve veteriner hekimi tarafından yürütülmektedir." dedi.

Goril yavrusunun, yakalandığı günkü ürkek ve korku dolu bakışlarının herkes tarafından hatırlandığını belirten Ulu, hayvanın artık sevecen bakışlar attığını ve öz güveninin yerine geldiğini kaydetti.

Ulu, yavrunun yuvasına da uyum sağladığına dikkati çekerek, "İlk geldiği gün ağırlığı 9 kilo 400 gramdı, şu an itibarıyla 10 kilo 400 grama ulaştı. Boyu ise 62 santimetreden 65,5 santimetreye uzadı. Bu da ne kadar güzel bir ortamda beslendiğini göstermektedir." diye konuştu.

Goril yavrusunun anavatanına iadesiyle ilgili henüz bir sonuca ulaşılmadığını vurgulayan Ulu, şöyle devam etti:

"Özellikle bizim de arzu ettiğimiz, yaşamını bundan sonra ana vatanı olan Afrika'daki yağmur ormanlarında devam ettirmesi. Güvenlikli bir ortam olduğu takdirde süreci takip edeceğiz. Şu an itibarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak süreç için uluslararası kuruluşlarla, CITES (Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) sekretaryasıyla ve muhatabı olan ülkelerle birlikte görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmeler neticesinde kamuoyu yeniden bu konuyla ilgili bilgilendirilecektir."

"Binlerce isim önerisi geldi"

Ulu, yavrunun isminin belirlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının başlatılan sosyal medya çalışmasının neticelendiğini ifade etti.

85 milyon insanın gönlünde taht kuran goril yavrusuyla ilgili sosyal medyada bir isim belirleme çalışması paylaşıldığına dikkati çekerek, "Bu konuda binlerce isim önerisi geldi, vatandaşlarımız çok yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Belirlenen isimler öncelikli olarak dörde indirildi, dört isim ön plana çıktı. Zeytin ismi ön plana çıktı. Şunu diyoruz artık, Zeytin ülkemize hoş geldin. Bundan sonra yavru gorilimizin adı Zeytin olmuştur." diye konuştu.

Bakıcısına annesi gibi davranıyor

Veteriner hekim Gülfem Eşmen ise goril yavrusunun bütün gününün kendileriyle geçtiğini, bakıcıları olarak çok mutlu olduklarını anlattı.

"Onun da keyfi yerinde bizim de keyfimiz yerinde." diyen Eşmen, her geçen gün hakkında yeni bir şey öğrendiklerini, gorilin ne yemesi ne yememesi gerektiğini araştırıp öğrendiklerini, ona göre belirlenen program kapsamında beslediklerini belirtti.

Eşmen, yavrunun güne bakıcının verdiği sütle başladığını, meyve, sebze, kuru yemiş gibi ara öğünlerle beslendiğini, diğer zamanlarını ise oyun oynayarak geçirdiğini dile getirdi.

Yavrunun odasındaki oyuncaklarla sık vakit geçirdiğini aktararak, "Bana annesi, diğer bakıcılarına ağabeyleri gibi davranıyor. Onlarla oyun oynayıp güreşiyor. İlk geldiğinde çok çekingendi, bıraktığımız yerde kalıyordu. Şu anda öyle bir çekingenliği yok. Bizi çok umursamıyor bile. Kendi kendine de oyunlar oynuyor. Şu an için iyiyiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
img

Dün aldığı karardan bugün vazgeçti
img

Yoğun bakımda mide bulandıran anlar! Hemşirenin hareketi tepki topladı
img

Bursa'da 750 yıllık safkan yerli hayvanları kurşuna dizdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı

Atkı ve bereleri çıkarın! İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı
Jilta: Açık bir savaş yaşamadık gerilla savaşı gibiydi

Jilta: Açık bir savaş yaşamadık gerilla savaşı gibiydi
Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim

"Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim"
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum
Fransa'da kızına cinsel saldırıda bulunan kişiyi, Bursa'da tetikçi tutup vurdurdu

Fransa'daki cinsel saldırının şüphelisini Bursa'da tuttukları tetikçilere vurdurdular
İran'dan terör örgütü PKK/YPG'ye 1500 kamikaze dron sözü

Türkiye'ye karşı tehlikeli adım! PKK'ya 1500 dron sözü verdiler

Son Dakika Haberleri

Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda? TS Antalya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Boluspor-Adanaspor Maç Yayın Bilgisi CANLI maç izle! (Trabzonspor Antalyaspor) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 12 Ocak Trabzonspor Antalyaspor maçı nereden izlenir? TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 12 Ocak 2025 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Boluspor Adanaspor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig A Boluspor Adanaspor maçı ne zaman? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ocak Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Ocak Pazar Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Genoa Parma Maçı Yayın Bilgileri Genoa Parma CANLI İZLE şifresiz! Serie A Genoa Parma maçı ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.