Haberler

İstanbul Havalimanı'nda çikolata paketli 1 kilo 222 gram esrarla 2 kişi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Havalimanı'nda İran'dan gelen 2 yolcunun valizlerinde çikolata paketlerine gizlenmiş 1 kilo 222 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Havalimanı'nda, İran'dan gelen 2 yolcunun valizlerinde çikolata paketlerine gizlenmiş 1 kilo 222 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen risk analizi ve profil çalışmaları kapsamında, İran'dan Türkiye'ye gelen İran uyruklu E.A. (34) ve D.K'nin (25) hareketleri polis ekiplerinin dikkatini çekti.

Havalimanında dikkat çekmemek amacıyla birbirlerinden uzak duran şüphelilerin, çıkışta buluşarak birlikte ilerlemeleri üzerine ekipler harekete geçti.

Şüpheliler, taksiye binmek için havalimanından ayrılmak üzereyken polis ekipleri tarafından durduruldu.

Zanlıların yanlarında bulunan 2 valizde yapılan aramalarda, kıyafetlerin arasına yerleştirilmiş, orijinal çikolata paketlerinden ayırt edilemeyecek şekilde hazırlanmış ambalajlar içerisinde, üzeri çikolatayla kaplanmış toplam 1 kilo 222 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A. ve D.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu! Taraftara mesajı var

Ve olay adam konuştu! Dün gece olanlara daha fazla dayanamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü

ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert çakıldı

Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?

Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı!

Paul McCartney’den şaşırtan açıklama: Doğduğu anı hatırladığını düşünüyor

Efsanevi grubun solistinden şaşırtan sözler: Doğduğum anı hatırlıyorum
Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı

Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca

Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca
Sultan Nur Ulu, yayına transparan bluz ile katılınca olanlar oldu

Canlı yayında transparan bluz krizi! İzleyici ikna olmayınca...

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ünlü iş insanı Erkan Yağcı da gözaltında

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ünlü iş insanı da gözaltında