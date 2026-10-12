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İstanbul Emniyeti Üsküdar'da helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı

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İstanbul Emniyeti Üsküdar'da helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Üsküdar'da saat 20.00'da başlayan denetimlerde araçlar arandı, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile GBT yapıldı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Üsküdar'daki denetimlerde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Üsküdar'da saat 20.00'da başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylıca aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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