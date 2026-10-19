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İstanbul'daki selde kayıp 1 kişinin cesedi Ayvansaray'da bulundu, ölü sayısı 6 oldu

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İstanbul Valiliği, selde kaybolan 1 kişinin cesedinin Ayvansaray Vapur İskelesi yakınında bulunduğunu açıkladı. İlk incelemede cesedin kayıp kişiye ait olduğu belirlenirken, selde ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi ve kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliği, kentteki selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'na ait cesedin Ayvansaray Vapur İskelesi'nin yakınında bulunduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur İskelesi'nin yakınlarında bir erkek cesedinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan ilk incelemede cesedin sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu adlı vatandaşımıza ait olduğu tespit edilmiştir. Sel felaketinde ölenlerin sayısı 6'ya yükselmiş olup, kayıp 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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