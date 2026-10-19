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İstanbul'daki selde Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedeli bulundu, ölü sayısı 6 oldu

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İstanbul'daki selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedeni, ekiplerin çalışmasıyla sabah 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur iskelesi yakınlarında bulundu. Böylece selde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi; kayıp 1 kişinin arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul'daki sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedeni Ayvansaray Vapur iskelesi yakınlarında bulundu. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, kayıp 1 kişinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'da etkili olan yağışın ardından selde kaybolan Haşim Ciritoğulları'nın cansız bedenine ulaşıldı. Ciritoğulları'nın cansız bedeni ekiplerin çalışmaları sonucunda sabah saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur iskelesi yakınlarında bulundu.

ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Böylece sağanağın ardından meydana gelen selde ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişinin arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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