İstanbul'da yarın 07.00-13.00 arasında bazı yollar araç trafiğine kapatılacak

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İstanbul'da düzenlenecek etkinlik kapsamında yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın 07.00-13.00 saatleri arasında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, Çırağan Caddesi, Muallim Naci Caddesi, Kuruçeşme Caddesi, Bebek Arnavutköy Caddesi ile Cevdet Paşa Caddesi'nin Bebek Hamamı Sokak kesişimine kadar olan bölümü araç trafiğine kapalı olacak.

Barbaros Bulvarı, Eski Yıldız Caddesi, Dereboyu Caddesi, Portakal Yokuşu, Bebek Yokuşu Caddesi ve Beyazgül Caddesi ise alternatif olarak kullanılabilecek.

Kaynak: AA