İstanbul'da yağışın da etkisiyle sabah trafik yoğunluğu oluştu

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İstanbul'da, sabah saatlerinde yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Kentte erken saatlerden itibaren yağışın da etkisiyle artan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Tuzla'da başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'de yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde, köprü girişine kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor, Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Merter, Cevizlibağ ve Ayvansaray mevkilerinde çift yönlü yoğunluk görülüyor.

Bayrampaşa TEM bağlantı yolu, O-3 yolu, TEM Otoyolu Tekstilkent ve Metris Cezaevi mevkilerinde de çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Edirnekapı ve Cevizlibağ çevresinde trafik ağır ilerliyor.

Mecidiyeköy'de yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu çift yönlü etkili oluyor.

TEM Otoyolu Bahçeşehir, Saadetdere ve Beylikdüzü'nde trafik ağır seyrediyor. D-100 kara yolu Büyükçekmece-Beylikdüzü yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kent genelinde etkili olan yağışın da etkisiyle oluşan trafik yoğunluğunda sürücülerin güçlükle ilerledikleri görülüyor. Bazı bölgelerde ise yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar hareket edemez hale geldi.

Öte yandan, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezlerine gelen vatandaşlar araçlara binmek için sıra bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 72'ye kadar çıktı.

Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 83, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 67 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA