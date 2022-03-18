İstanbul'da vefat eden Kıbrıs gazisi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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İstanbul'da vefat eden Kıbrıs gazisi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı

AA - Mehmet Kandemir - Güncel
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İstanbul'da vefat eden Kıbrıs gazisi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi İbrahim Soysal'ın cenazesi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi İbrahim Soysal'ın cenazesi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da özel bir hastanenin morgundan alınan Soysal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, ilçeye bağlı Doğanlı köyüne getirildi.

İkindi namazına müteakip köy meydanında düzenlenen törenin ardından Soysal'ın cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.

Törene, Soysal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Necip Kacar, İlçe Emniyet Müdürü Nihat Pulat, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Dinar Temsilcisi Tevfik Kılıçkaya, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İstanbul'da vefat eden Kıbrıs gazisi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da vefat eden Kıbrıs gazisi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da vefat eden Kıbrıs gazisi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da vefat eden Kıbrıs gazisi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı

AA / Mehmet Kandemir - Güncel

İbrahim Soysal, Karahisar, Hisarcık, İstanbul, Güncel, Haberler

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