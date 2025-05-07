İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 15 Ton Bonzai Ham Maddesi Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 ton bonzai üretilebilecek ham madde ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İstanbul'un Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerinde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 15 ton bonzai üretilebilecek ham madde ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, "2'si yabancı uyruklu olmak üzere 16 şüpheli zehir taciri yakalandı." ifadesini kullandı.

Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürütülen mücadelenin geleceğin teminatı olan gençleri koruma mücadelesi olduğunu vurgulayan Yerlikaya, operasyonları düzenleyenlere teşekkür etti.

Bakan Yerlikaya, operasyonda ele geçirilenlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"144 kilogram uyuşturucu madde (yaklaşık 15 ton bonzai üretilebilecek), 120,5 kilogram metamfetamin, 370 litre kimyasal katkı maddesi, 8 milyon 401 bin 500 uyuşturucu hap, 1 milyon 600 bin boş ilaç kapsülü, 130 bin boş ilaç kutusu, 215 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan katkı maddesi, 2 hap basma makinesi, 2 hassas terazi."