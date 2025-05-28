İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon: 2.922 Eser Ele Geçirildi

İstanbul'da yurt dışına kaçırılmak istenen aralarında Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eseler ile Sultan Abdülhamid ve 3'üncü Selim dönemlerine ait orijinal padişah fermanlarının da arasında bulunduğu 2 bin 922 tarihi eser düzenlenen 6 ayrı operasyonla ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 7 şüpheliden birinin Anzak olduğu ve Gelibolu'da topladığı eserleri kendi ülkesine götürmeye çalışırken yakalandığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür varlıklarının yasa dışı ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Fatih ve Kadıköy ilçeleri ile İstanbul Havalimanı'nda 6 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken İstanbul Havalimanı'nda yakalananlardan şüphelilerden birinin Anzak kökenli olduğu ve Gelibolu'da Anzaklara ait olduğu düşünülen bazı savaş kalıntılarını toplayarak ülkesine götürmeye çalıştığı öğrenildi. Bu kişinin bagajında yapılan aramalarda, Milli Mücadele Dönemine ait olduğu değerlendirilen ve bölgedeki kazılardan çıkarıldığı belirlenen 108 eser ve obje ele geçirildi.

HAT, BERAT VE FERMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, Lidyalılara ait olduğu değerlendirilen ve M.Ö. 7'nci Yüzyıla tarihlenen sikkelerin de yer aldığı Roma, Bizans, Abbasi, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait toplam bin 143 sikke bulundu. 17,18 ve 19'uncu yüzyıllarda Osmanlı dönemine ait hat, berat ve fermanlarla birlikte, aynı yüzyıllara ait Hristiyanlık inancında kutsal kabul edilen ve kiliselerde ibadet sırasında kullanılan ikonaların da aralarında bulunduğu bin 671 obje ele geçirildi. Bu belgeler arasında Sultan Abdülhamid ve 3'üncü Selim dönemlerine ait orijinal fermanların da bulunduğu belirtildi. Ele geçirilen eserlerin, halkın ziyaretine sunulmak üzere İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, Ayasofya Tarihi Müzesi Müdürlüğü ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliyle ilgili tahkikat sürüyor.