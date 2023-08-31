İstanbul'da "Süper Mavi Ay" manzarası hayran bıraktı
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İstanbul'da "Süper Mavi Ay" manzarası hayran bıraktı İstanbul'da Ay'ın normal zamandan daha büyük ve parlak gözlendiği "Süper Mavi Ay" izleyenleri kendine hayran bıraktı.
İstanbul'da "Süper Mavi Ay" manzarası hayran bıraktı
İSTANBUL - İstanbul'da Ay'ın normal zamandan daha büyük ve parlak gözlendiği "Süper Mavi Ay" izleyenleri kendine hayran bıraktı. Üsküdar Salacak sahilinden görüntülenen manzarada Kız Kulesi ve Ay'ın beraber oluşturduğu görüntü izleyenleri mest etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Emin Şentürk - Güncel