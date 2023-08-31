İstanbul'da "Süper Ay" manzaraları Ay'ın normal zamandan daha parlak ve büyük olarak gözlendiği "Süper Mavi Ay" izleyenleri mest etmeye devam ediyor.

İstanbul'da "Süper Ay" manzaraları

İSTANBUL - Ay'ın normal zamandan daha parlak ve büyük olarak gözlendiği "Süper Mavi Ay" izleyenleri mest etmeye devam ediyor. Çengelköy Kuleli sahilinden çekilen köprü ve ayın denize yansıma hali seyirlik manzara oluşturdu.