İstanbul'da "Süper Ay" manzaraları
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İstanbul'da "Süper Ay" manzaraları Ay'ın normal zamandan daha parlak ve büyük olarak gözlendiği "Süper Mavi Ay" izleyenleri mest etmeye devam ediyor.
İstanbul'da "Süper Ay" manzaraları
İSTANBUL - Ay'ın normal zamandan daha parlak ve büyük olarak gözlendiği "Süper Mavi Ay" izleyenleri mest etmeye devam ediyor. Çengelköy Kuleli sahilinden çekilen köprü ve ayın denize yansıma hali seyirlik manzara oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Emin Şentürk - Güncel