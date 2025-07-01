İstanbul'da STK'lar Hazreti Muhammed'e Yönelik Karikatüre Tepki Gösterdi

İstanbul'da sivil toplum kuruluşları (STK), bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Bu milletin kalbinde hicretten bir iz, Bedir'den bir ruh, Medine'den bir terbiye vardır. Biz, O'nun (s.a.v) adını yüreğimize ve hayatımıza nakşeden bir nesiliz. Bu memlekette 'mizah' adı altında değerlerimize kin kusan bir dergi çıkacaksa ya kapısına kilit vursun ya da gerçek amacına dönsün. Bu topraklarda inancımıza hakaret edenlere yer yok, hesabını vereceklere yol çok." ifadelerini kullandı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), "Toplumun inancını 'mizah' kisvesi altında hedef alan, dini değerleri küçümsemeyi marifet sayan Leman Dergisi ve benzeri yapıların provokasyon peşinde olduğunu gayet iyi biliyoruz! Ortaya çıkarmak istedikleri iklimin kime, nasıl hizmet edeceğinin de farkındayız. Fakat seviyesiz ironileri ve edepten nasibini almamış karikatürleri ile bunu başaramayacaklar. Tarih, ismini kimsenin hatırlamadığı nice yetenekli şarlatanla doluyken hafife aldıkları değerler daima yaşayacak!" paylaşımını yaptı.

İletişim Platformu, "İfade ve basın özgürlüğü, İslam'a ve İslami değerlere saldırmak için silah olarak kullanılamaz. Özgürlük sınırsızlık, sorumsuzluk, aklına her geleni sayfalara boca etmek demek değildir. Bu tahrik ve saldırıların tekrarlanmaması için gereken ne ise ivedilikle yapılmalı." paylaşımında bulundu.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfından (TÜRGEV) yapılan paylaşımda, "Toplumun dini inançlarını hedef alan Leman Dergisi'ndeki seviyesiz içeriği reddediyoruz. Hiç kimsenin, mizah bahanesiyle kutsallarımıza dil uzatma hakkı yoktur. Toplumda nefret ve gerilim yaratmaya hizmet eden bu anlayışı asla kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, derginin Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki İmam Adnan Sokak'taki binasının önünde toplanan bir grup, çeşitli sloganlar atarak Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına tepki gösterdi.

Polis ekipleri bölgede önlem alırken, derginin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı.

Gruptakiler, yatsı ezanının okunmasının ardından İstiklal Caddesi'nde namaz kıldı.

Grup üyelerinin bekleyişleri sırasında bariyerleri zorlaması üzerine polis biber gazıyla müdahalede bulundu.

Gruptakilerin dergi binasının bulunduğu sokağın girişinde bekleyişi sürüyor.