Haberler

İstanbul'da sağanakta kadın, taşkını önlemek için mazgalları bastonuyla temizledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sağanakta kadın, taşkını önlemek için mazgalları bastonuyla temizledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da gün boyunca etkili olan yağışın ardından bir kadın, taşkın oluşmaması için mazgalları dolduran yaprakları bastonuyla temizledi. Dakikalarca yaprakları toplayan kadın, topladığı yaprakları çöp konteynerinin yanında topladı; o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İSTANBUL'da sağanağın ardından bir kadın, taşkın oluşmaması için bastonu ile mazgalları temizlerken görüntülendi.

İstanbul'da gün boyunca etkili olan yağış, çok sayıda su baskınına neden oldu. Yağışın ardından cadde ve sokaklar su ile dolarken, İstanbul'da bir kadın taşkın oluşmaması için mazgalları dolduran yaprakları bastonu ile temizledi. Dakikalarca bastonu ile yaprakları toplayan kadın, topladığı yaprakları çöp konteynerinin yanında topladı. Kadının yaprakları topladığı anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Topuklu ayakkabısını giyen kadın, başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Topuklu ayakkabısını giydi, inanılmazı başardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ümraniyespor-Boluspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi

Hakem kararını verdi: Maç ertelendi!
İstanbul'da hayatı felç eden yağış! Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı

Okulda duvar çöktü, araştırma hastanesi sular altında kaldı
Annesinden kalan mirasla çalışmasa da olurdu: Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik mesleğine geri dönüyor

Çalışmasa da olurdu: Ahu Tuğba’nın kızı mesleğine geri dönüyor
Batman Petrolspor 6 gollü maçta kazandı

1. Lig'de 6 gollü muhteşem maç
Petrol kuyusu kontrolden çıktı! Metrelerce yükseğe fışkırıyor, durdurulamıyor

Petrol kuyusu patladı, durdurulamıyor
MHP’den fon soruşturmalarına net mesaj! Altıncıysa altıncı, foncuysa foncu, ucu kime kadar gidiyorsa gitsin

MHP’den fon soruşturmalarına net mesaj! Ucu kime kadar gidiyorsa...
Çocuklarının gözü önünde anneye cinsel saldırı girişimi

Sokak ortasında tecavüz etmeye kalkıştı