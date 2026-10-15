Haberler

İstanbul'da sağanak nedeniyle iş yerinde mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un birçok ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle gece boyu arama kurtarma ve tahliye işlemleri devam etti.

İstanbul'un birçok ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle gece boyu arama kurtarma ve tahliye işlemleri devam etti.

Sarıyer Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'nde bir şirkette çalışanların mahsur kaldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye, Sahil Güvenlik ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Tamamen suyla kaplı cadde üzerindeki iş yerlerinde mahsur kalanlar kamyonet ve diğer iş makineleri yardımıyla bulundukları yerden tahliye edildi.

Bazı çalışanlar ise Sahil Güvenlik ekiplerince bot yardımıyla bulundukları yerden alınarak güvenli alana getirildi.

Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki ev ve iş yerlerinde de su baskınları nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla su tahliyesi gerçekleştirdi, ekipler ise gelen ihbarlar doğrultusunda su baskını yaşanan bazı bodrum katlarında arama yaptı.

Gece saatlerinde evlerine gitmekte zorlanan vatandaşlar taşan dere sularını geçemeyince iş makinesinin kepçesiyle karşıdan karşıya geçirildi.

Sel sularına kapılan bazı otomobiller kaldırıma ve bariyerlere sürüklenirken, İETT otobüslerinin suda mahsur kaldığı görüldü.

Ekiplerin ilçedeki ana cadde ve ara sokaklar ile meydanlarda su tahliyesi ve arama kurtarma işlemleri devam ediyor.

Arnavutköy ilçesinde ise evlerine gitmek isteyen vatandaşlar taşkınlar nedeniyle mahsur kalınca belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle güvenli alanlara taşındı.

Arnavutköy Boğazköy İlkokulu bahçesinde mahsur kalan sokak hayvanları belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kaynak: AA
İsmail Kartal: Maçın hakkı bu değildi

Gözler ne diyeceğindeydi! İsmail Kartal'dan olay açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Aston Villa'yı yıkacak muhtemel 11

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Aston Villa'yı yıkacak 11
Topuklu ayakkabısını giyen kadın, başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Topuklu ayakkabısını giydi, inanılmazı başardı
6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı

6-0'lık yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
Beşiktaş'ta Hoffenheim maçında kritik eksik

Vlahovic için resmi açıklama geldi
Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıktı! İşte sonuç

Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıktı! İşte sonuç
Kayyum atanan Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı

Kayyum atanan Halk TV hakkında yeni karar! 6'sı birden engellendi
Deniz her şeyi yutuyor! Evler göz göre göre yok oluyor

Sahildeki evler birer birer denize düşüyor! Kıyı şeridi yok oluyor