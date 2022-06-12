İstanbul'da sağanak aralıklarla devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da sağanak aralıklarla devam ediyor

AA - Taha Erham Keleş - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'da sağanak aralıklarla devam ediyor

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, etkisini aralıklarla sürdürüyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, etkisini aralıklarla sürdürüyor.

Hava sıcaklığının 22-24 derece hissedildiği kentte özellikle bazı ilçelerde sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanağa yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Aşırı yağıştan dolayı Eyüp Sultan Devlet Hastanesi önündeki rögar taştı. Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinin çıkışında oluşan su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı.

Sağanak nedeniyle kentte çok sayıda hasarlı ve yaralamalı kaza meydana geldi. Arnavutköy'de bazı iş yerlerini su bastı.

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

İstanbul su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title