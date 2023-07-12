İstanbul'da Otelleri İşleten Çiftin Cinayeti Davasında Sanıklara Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İsteniyor

İstanbul'da iki otel işleten Esra ve Nuri Yıldız'ın öldürülmesiyle ilgili davada, 3 sanığa 'Kasten adam öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Duruşma ertelendi.

İSTANBUL'da iki otel işleten Esra ve Nuri Yıldız'ı öldürdükleri öne sürülen 3 sanığa, 'Kasten adam öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi.

Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5. duruşmasına tutuklu sanıkların avukatları, öldürülen Esra Yıldız'ın annesi Yasemen Dallı ve avukatı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı katıldı. Savcı esasa ilişkin görüşünde, sanıkların Nuri Yıldız'ın yeğenleri olduğu, Ferhat Yıldız'ın amcası Nuri Yıldız'a 2 oteli için ortaklık teklifi yaptığı, ancak olumsuz yanıt aldığı belirtildi. Savcı, sanıkların suçlarının sabit olduğunu bu nedenle 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmalarını istedi. Duruşma 2 Ekim 2023 tarihine ertelendi.

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