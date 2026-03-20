İstanbul'da polis ekipleri kent genelinde uygulama yaptı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen huzur uygulamasında, araçlar durdurularak arama yapıldı ve sürücülerin belgeleri ile yolcuların kimlikleri kontrol edildi.
İstanbul'da polis ekiplerince kent genelinde "huzur uygulaması" gerçekleştirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda kent genelinde gerçekleştirilen denetime, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Trafik ve Asayiş şube müdürlüklerine bağlı ekipler de katıldı.
Uygulama noktalarında durdurulan araçlarda aramalar yapıldı. Araçların ve sürücülerin belgeleri incelenirken, araçtaki yolcuların da kimlikleri kontrol edildi. Şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı