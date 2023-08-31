İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle birlikte yapılan huzur denetimlerinde, durdurulan araçlar didik didik arandı ve şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Denetimlere havadan helikopter de destek verdi.

İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması

İSTANBUL - İstanbul'da helikopter destekli huzur denetimi gerçekleştirildi. Ekipler tarafından durdurulan araçlar didik didik aranırken, şahısların Genel Bilgi Toplama sorgusu yapıldı.

İstanbul'da huzur uygulaması yapıldı. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri katıldı.

Denetime havadan helikopter de destek verdi. Taksim durdurulan araçlardaki şahıslara üst arama ve GBT sorgusu yapılırken araçlar da narkotik köpeği ile detaylı şekilde arandı. Fatih'te kurulan uygulama noktasında da durdurulan araçlar didik didik arandı.