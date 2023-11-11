İstanbul'da Filistin'e destek eylemi düzenlendi

İstanbul Maltepe'de düzenlenen Filistin'e destek eyleminde, İsrail'in saldırıları protesto edildi.

Fatih'in Nesli Gençlik ve Eğitim Derneği, Maltepe Ülkü Ocakları, Maltepe Alperen Ocakları ve AK Parti Maltepe İlçe Gençlik Kolları üyeleri, Maltepe Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli dövizler taşıyan gruptakiler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Fatih'in Nesli Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı Hüseyin Topçu, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de 4 binden fazla çocuk ve 2 binden fazla kadın olmak üzere 10 binin üzerinde insanı katlettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuğun öldürüldüğünü belirten Topçu, "Bu bir savaş değildir. Bu İsrail'in Gazzeliler üzerindeki soykırımıdır. Dünya bu saldırılara karşı ses çıkarmaktan yoksun." dedi.

Topçu, dünyanın her yerinde, insanlığını kaybetmemiş herkesle İsrail'e karşı mücadele edeceklerinin altını çizerek, "Elimizden geldiğince Gazze'de bir insanı kurtararak bütün insanlığı kurtarmaya çalışacağız." diye konuştu.

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.