Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da düzenlenen konserde Mehveş Emeç, Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Ünlü piyanist Mehveş Emeç, Cemal Reşit Rey Salonu'nda düzenlenen 'Müzikle Dostluk Konseri'nde Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı. Emeç, konserde Veronika Dudarova'ya doğum günü sürprizi yaparak ona 'Happy Birthday' çaldı.

İSTANBUL-PİYANİST MEHVEŞ EMEÇ'TEN DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜNE ÖZEL KONSER Hazal Mihrace GÖKSUN-Özenç KILIÇİSTANBUL, (DHA)-ÜNLÜ Piyanist Mehveş Emeç, Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Cemal Reşit Rey Salonu'nda 'Müzikle Dostluk Konseri' verdi.

Ünlü Piyanist Mehveş Emeç, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sevenleriyle buluştu. Piyanist Mehveş Emeç ve Şef Tolga Atalay piyano konçertosu sergiledi. Sevenlerine seslenen Emeç, Bu anlamlı günde bütün kadınların haklarını teslim etmek, bugünü kutlamak bir yana ben bir şeyi daha kutlamak istiyorum; bugün dinlediğiniz bu Konçerto yıllar önce ben ilk kez Veronika Dudarova adındaki çok önemli bir Rus şef ile çalmıştım. O zaman çok gençtim. Babam hayattaydı. ve o hayattayken her şey çok farklıydı. Benim için tatlı bir heyecandı. İlk kez ünlü bir Konçertoyu çalmıştım. Çok heyecanlıydım. Ama beni çok rahatlattı kendisi ve çok güzel fikirler sundu bana. 5 Aralık'taydı o konser. Ben de konserden sonra öğrendim ki o gün onun doğum günüydü. Dolayısıyla bu Türk dostu olan. Türkiye'yi çok yakından bilen şef ne yazık ki şu an aramızda değil. 5 Aralık onun doğum günü ve ben onun için bir 'Happy Birthday' çalmak istiyorum sözlerini kullandı ve piyanosuyla parçayı çaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kadın Hakları Günü Dünya Sanat Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title