İstanbul'da düzenlenen konserde Mehveş Emeç, Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı

İSTANBUL-PİYANİST MEHVEŞ EMEÇ'TEN DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜNE ÖZEL KONSER Hazal Mihrace GÖKSUN-Özenç KILIÇİSTANBUL, (DHA)-ÜNLÜ Piyanist Mehveş Emeç, Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Cemal Reşit Rey Salonu'nda 'Müzikle Dostluk Konseri' verdi.

Ünlü Piyanist Mehveş Emeç, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sevenleriyle buluştu. Piyanist Mehveş Emeç ve Şef Tolga Atalay piyano konçertosu sergiledi. Sevenlerine seslenen Emeç, Bu anlamlı günde bütün kadınların haklarını teslim etmek, bugünü kutlamak bir yana ben bir şeyi daha kutlamak istiyorum; bugün dinlediğiniz bu Konçerto yıllar önce ben ilk kez Veronika Dudarova adındaki çok önemli bir Rus şef ile çalmıştım. O zaman çok gençtim. Babam hayattaydı. ve o hayattayken her şey çok farklıydı. Benim için tatlı bir heyecandı. İlk kez ünlü bir Konçertoyu çalmıştım. Çok heyecanlıydım. Ama beni çok rahatlattı kendisi ve çok güzel fikirler sundu bana. 5 Aralık'taydı o konser. Ben de konserden sonra öğrendim ki o gün onun doğum günüydü. Dolayısıyla bu Türk dostu olan. Türkiye'yi çok yakından bilen şef ne yazık ki şu an aramızda değil. 5 Aralık onun doğum günü ve ben onun için bir 'Happy Birthday' çalmak istiyorum sözlerini kullandı ve piyanosuyla parçayı çaldı.