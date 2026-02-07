Haberler

İstanbul'da otomobille çarpışarak takla atan ambulanstaki 3 kişi yaralandı

Kartal Esentepe Mahallesi'nde hasta taşıyan ambulansın otomobille çarpışması sonucu 2 sağlık görevlisi ve 1 hasta yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

İstanbul'da ambulansın otomobille çarpışarak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kartal Esentepe Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde hasta taşıyan 34 HIU 621 plakalı ambulans ile 34 FDV 271 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan ambulanstaki 2 sağlık görevlisi ve 1 hasta yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan kaza, bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobille çarpışan ambulansın takla atması yer alıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
