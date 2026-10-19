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İstanbul'da aklama soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul'da aklama soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Gözaltı kararı bulunan Abdurrahman Emir Sarıgül avukatıyla mali şubeye giderek teslim olurken, 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada Murat Ağırel, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner gözaltına alındı. Daha sonra yapılan operasyonlarla gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Hakkında gözaltı kararı bulunan Abdurrahman Emir Sarıgül ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B. yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü. 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığını, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel'e ilettikleri, bu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki ifadeleri; sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen deliller birlikte değerlendirildi.

17 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan TBMM 28'inci Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi. Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel gözaltına alındı.

Daha sonra yapılan operasyonlarla birlikte Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün, Uğur Kurtulan da gözaltına alındı. Operasyonlarla gözaltına alınan toplam 17 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

EMİR SARIGÜL EMNİYETE GİDEREK TESLİM OLDU

Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararı verilmişti. 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' soruşturması kapsamında, firari olan Abdurrahman Emir Sarıgül dün akşam saatlerinde avukatıyla birlikte mali şubeye gelerek teslim oldu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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