İstanbul'da 7 okula tarım alanı açılacak

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yürütülen "Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde" projesi kapsamında İstanbul'da 7 okulda tarım alanı açılacak.

Tarım faaliyetlerinin etkin ve sürdürülebilir kullanılması amacıyla yürütülen "Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde" projesi kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü tanıtım toplantısı düzenlendi. Kadıköy'deki Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantıya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca katıldı. Proje kapsamında İstanbul'daki 7 mesleki ve teknik anadolu lisesinde tarım alanı açılacağı belirtildi.

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İstanbul'da tarım alanı açılacak okullar ise şöyle: Beykoz Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Silivri Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Küçükçekmece Ayhan Arı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çatalca Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Üsküdar Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Demirören Haber Ajansı / Güncel