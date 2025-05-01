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İstanbul'da 1 Mayıs İçin Kapatılan Yollar Yeniden Trafiğe Açıldı

İstanbul'da 1 Mayıs İçin Kapatılan Yollar Yeniden Trafiğe Açıldı
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İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında trafiğe kapatılan Mecidiyeköy, Taksim ve İstiklal Caddesi çevresindeki yollar, yapılan değerlendirmenin ardından araç ve yaya trafiğine açıldı.

İSTANBUL Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan Şişli'deki Mecidiyeköy ve Beyoğlu'ndaki Taksim ve İstiklal Caddesi çevresindeki yollar, yapılan değerlendirmenin ardından yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tedbirleri kapsamında aldığı kararlar doğrultusunda, sabah saatlerinden itibaren Mecidiyeköy, Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatılmıştı. Bölgedeki hareketliliğin sona ermesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgedeki yolları araç ve yaya trafiğine açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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