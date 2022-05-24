İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ KAÇAK DALYANLAR KALDIRILDI; ON BİNLERCE BALIK KURTARILDI - Haberler

İSTANBUL Boğazı'nda yapılan denetimlerde Sarıyer kıyısı Büyük Liman mevkiinde tespit edilen 3 kaçak dalyan kaldırıldı. Dalyandaki hamsi, istavrit, tekir, dil balığı, eşkina gibi on binlerce su ürünü denize bırakıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği ile İBB Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri birlikte denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınında Sarıyer kıyısı Büyük Liman mevkiinde 3 adet kaçak dalyan tespit edildi. Kaldırılan kaçak dalyandaki yaklaşık 5 bin metre uzunluğunda ağ, 2 büyük pinter ve 2 büyük balık kafesine el konularak Yedi Emin limanına teslim edildi.

Öte yandan, dalyandaki hamsi, istavrit, tekir, dil balığı, eşkina gibi on binlerce su ürünü tuzaklardan çıkarılarak denize bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel