İsrailli üst düzey subaylardan Hizbullah'ın İHA'ları karşısında "yetersizlik" itirafı

İsrail basını, ordudaki üst düzey subayların, Hizbullah'ın insansız hava araçları (İHA) karşısında "yetersiz" kaldıklarını kabul ettiğini yazdı.

Binyamin Netanyahu hükümetine yakın "Israel Hayom" gazetesine konuşan ve isimleri açıklanmayan üst düzey subaylar, ülkenin kuzeyindeki durumun Lübnan'daki savaş öncesine kıyasla "çok daha kötü" olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun Hizbullah'a ait İHA'lar karşısında etkisiz kaldığını itiraf eden subaylar, "Güney Lübnan'da stratejik bir tuzakla karşı karşıyayız. Geri çekilmemiz yenilgi anlamına gelirken, ABD Başkanı Donald Trump ilerlememizi engelliyor." dedi.

Hizbullah'ın fiber optik sistemlerle yönlendirilen ve düşük iz bırakmaları nedeniyle tespit edilmesi zor olan İHA'larının İsrail için artan bir tehdit oluşturduğunu aktaran subaylar, söz konusu İHA'ların, İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından da "temel bir tehdit" olarak nitelendirildiği ve orduya bu soruna çözüm bulunması talimatı verildiğini belirtti.

Hizbullah'ın İHA kapasitesine yönelik erken uyarıların daha önce ciddiye alınmadığı ve göz ardı edildiği vurgulanan haberde, başlangıçta Hizbullah'a karşı "stratejik bir tuzak" olarak değerlendirilen durumun, zamanla İsrail açısından benzer bir tuzağa dönüştüğüne dikkat çekildi.

İsrail ordusunda Lübnan'ın güneyinde yaşanan hayal kırıklığının göz ardı edilmesinin zor olduğu belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.