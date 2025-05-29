İsrail ve Hamas, Trump'ın Önerisini Kabul Etti

İsrail ve Hamas, Trump'ın Önerisini Kabul Etti
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Al Arabiya'nın haberine göre, İsrail ile Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu esir takası ve geçici ateşkes önerisini kabul etti. Hamas, öneriyi incelediklerini ve cevaplarının Gazze halkının çıkarlarını koruyacak şekilde olacağını belirtti.

Al Arabiya televizyonu, İsrail ile Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılması için sunduğu son öneriyi kabul ettiğini, Trump'ın anlaşmayı "ilerleyen saatlerde duyuracağını" iddia etti.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberinde, İsrail ile Hamas'ın esir takası ve Gazze'de geçici ateşkes için sunduğu son taslağı kabul ettiklerini Witkoff'a ilettiği ileri sürüldü.

ABD Başkanı Trump'ın ilerleyen saatlerde, esir takası ve geçici ateşkes anlaşmasını duyuracağı iddiasına yer verildi.

Resmi kaynaklardan Al Arabiya'nın iddiasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

"Gazze'ye saldırıların durması için teklif kabul edilebilir"

Öte yandan AA'ya konuşan Hamas'tan üst düzey bir kaynak, Witkoff'un sunduğu taslağın içeriğiniin kendileri açısından kötü olduğunu belirtti.

Söz konusu kaynak, "(Witkoff'un önerisi) Direnişin aleyhine ancak Gazze'ye verilecek zararın durması, yardımların girmesi için Hareketin bunu kabul etmesi mümkün. Hamas'ın vereceği cevap yazılı olarak açıklanacak. Yaklaşık 1 saat içerisinde açıklanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bugün esir aileleriyle yaptığı görüşmede Witkoff'un önerisini kabul edeceklerini söylediğini aktarmıştı.

Hamas ise Witkoff'un esir takası ve Gazze'de geçici ateşkesi kapsayan taslağının ellerine ulaştığını ve incelediklerini bildirmişti.

Söz konusu önerinin şu anda Hamas'ın ilgili birimlerince "sorumluluk bilinciyle" incelendiği ve verilecek cevabın, "Gazze'deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı" belirtilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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