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İsrail, TRT Arabi ekibinin aracını bombaladı: Kameraman ayağını kaybetti

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TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, İsrail'in Nuseyrat Kampı'na düzenlediği hava saldırısında TRT Arabi ekibinden kameraman Sami Şahada'nın ayağını kaybettiğini, muhabir Sami Berhum'un durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Sobacı, sosyal medya hesabından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki mülteci kampını bombalamasıyla ilgili, şu bilgileri paylaştı:

"Katil İsrail, Nuseyrat Kampı'nda TRT Arabi ekibimizin aracını hedef aldı. Maalesef freelancer kameramanımız Sami Şahada ayağını kaybetti, şu an ameliyatta. Muhabirimiz Sami Berhum'un durumu çok şükür iyi. Hiçbir ahlaki, hukuki, insani sınırı olmayan İsrail vahşetini lanetliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Zahid Sobacı İsrail Savaş ve Çatışma Uluslararası İlişkiler Medya Dünya Güncel Haberler

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