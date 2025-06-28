İsrail Stratejik İşler Bakanı ABD'ye Gidiyor: Abraham Anlaşmaları ve Gazze Konuşulacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Gazze'ye yönelik saldırıların sona erdirilmesi ve Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesi için ABD'ye ziyarette bulunacak. Dermer, Trump'ın ekibiyle görüşmeler yapacak.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in, Gazze Şeridi'ne saldırıların sona erdirilmesi, "Abraham Anlaşmaları'nın" genişletilmesi ve ateşkesle son bulan İran'a saldırıları Washington yönetimiyle ele almak üzere ABD'ye gideceği öne sürüldü.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Dermer'in 30 Haziran Pazartesi günü ABD'ye ulaşması bekleniyor.

Dermer'in, Trump'ın ekibiyle "Abraham Anlaşmaları'nın" Suudi Arabistan'ın da dahil edilerek genişletilmesi, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve İran'a 12 gün boyunca süren saldırılar sonrası durumu görüşeceği iddia edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun temmuz ortasında ABD'ye düzenlemesi beklenen ziyaretin de görüşmelerde ele alınacağı belirtildi.

İsrail basınında, Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'de 2 hafta içerisinde ateşkesin sağlanması, bölge ülkeleriyle normalleşmeyi hedefleyen Abraham Anlaşmaları'nın Suriye ve Suudi Arabistan'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve Batı Şeria'da sınırlı İsrail egemenliğine dayalı 2 devletli bir çözüme ulaşılması" konusunda anlaşmaya vardığı ileri sürülmüştü.

İsrail'de gündem Abraham Anlaşmaları

ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yakın zamanda Abraham Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük duyuru yapacaklarını belirtmişti.

Tel Aviv'de ortada Trump, iki yanında Netanyahu ve Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, çevrelerinde ise bölge ülkelerinin liderlerinin fotoğrafları bulunan ve "Yeni Orta Doğu İçin Yeni Bir Şans" ifadelerine yer verilen görsel, büyük elektronik panoya yansıtılmıştı.

Netanyahu, İran'a saldırıların sona ermesinin "normalleşme anlaşmalarının önemli ölçüde genişletilmesi için bir fırsat sunduğunu" iddia etmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım

Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen'e teklif yapacak takım
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor

Küme düşen Lyon'u kurtaracak bir takım var
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Fahriye Evcen'den imajını tazeledi

Ekranlara geri mi dönüyor? Yeni imajını paylaştı
Mansur Yavaş 'Siyasetten çekilirim' sözlerine açıklık getirdi

Mansur Yavaş, "Siyasetten çekilirim" restine açıklık getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.