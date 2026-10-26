İsrail Savunma Bakanı Katz, seçim öncesi İran'a saldırma niyeti olmadığını iddia etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yarın düzenlenecek genel seçimler öncesinde İran'a saldırma niyetlerinin olmadığını iddia ederek, İran'ın İsrail'e saldırması halinde güçlü karşılık vereceklerini söyledi.

Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a seçim öncesinde saldırmayı planladıklarına ilişkin iddiaları reddederek, " İran'ın İsrail'e saldırması halinde büyük bir güçle karşılık vereceğimizi açıkça belirtiyorum." ifadelerini kullandı.

Katz, İsrail basınında yer alan Başbakan Binyamin Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasında İran'a yönelik olası saldırılar konusunda anlaşmazlık yaşandığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını savunarak, şunları ileri sürdü:

"Siyasi liderlik ile ordu arasında İran konusunda anlaşmazlık yaşandığına ilişkin haberler tamamen dayanaksız ve asılsızdır."

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun, yarın yapılacak genel seçim öncesinde orduya İran'a yönelik yeni bir saldırı talimatı verdiği öne sürüldü.

Haberde, Zamir'in ise söz konusu talimatın bir "hesap hatasına" yol açabileceği endişesiyle emre karşı çıktığı ve ıslak imzalı bir belge talep ettiği aktarıldı.

Netanyahu ile Zamir arasında İran konusunda yaşandığı ileri sürülen anlaşmazlık "eşi benzeri görülmemiş bir kriz" olarak nitelendirildi.

Financial Times gazetesi de Netanyahu'nun seçim öncesinde İran'da sivil altyapıyı hedef alan kapsamlı bir saldırı planı hazırladığını, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın bu plana karşı çıktığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA