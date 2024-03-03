İsrail bunu da yaptı! Yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığa bomba yağdırdılar

Dünya Kahire'de devam eden ateşkes müzakerelerinden çıkacak olumlu haberlere kilitlenirken, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail ise saldırılarına son vermek bir yana görülmemiş hamlelerde bulunmaya devam ediyor. İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği bir mezarlığı bombaladı.

MEZARLIĞA HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİLER

Gazze'nin kuzeyindeki Sivil Savunma Birimi Sorumlusu Ahmed el-Kahlut, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği mezarlığa hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

NAAŞLARI YENİDEN DEFNETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Kahlut, bombardımanın etkisiyle burada gömülü olan naaşların toprak altından çıktığını ifade ederek, sivil savunma ekiplerinin, naaşları yeniden defnetmek için yoğun çaba gösterdiğini bildirdi.

TARAFLAR KAHİRE'DE

Mısır basını bugün, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasına yönelik müzakerelere katılacak tarafların Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştığını duyurmuştu. Adı açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir yetkili, dün, Ramazan ayı öncesinde Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerde "ilerleme" olduğunu belirterek, Mısır'ın ramazan ayından önce ateşkes anlaşmasına varılması için yoğun çaba gösterdiğini söylemişti. Söz konusu yetkili, "Ateşkes müzakerelerinde gözle görülür ilerleme var ve adil bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

TARAFLAR ARASINDAKİ MÜZAKERELER

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı. Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı. Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.