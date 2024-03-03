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İsrail bunu da yaptı! Yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığa bomba yağdırdılar

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Hamas ile ateşkes görüşmelerine devam eden İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını ise sonlandırmış değil. İsrail savaş uçakları Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda hayatını kaybeden yüzlerce Filistinlinin defnedildiği bir mezarlığı bombaladı. Saldırı sonrasında toprağın altından çıkan naaşların yeniden defin işlemlerinin başladığı öğrenildi.

Dünya Kahire'de devam eden ateşkes müzakerelerinden çıkacak olumlu haberlere kilitlenirken, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail ise saldırılarına son vermek bir yana görülmemiş hamlelerde bulunmaya devam ediyor. İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği bir mezarlığı bombaladı.

İsrail bunu da yaptı! Yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığa bomba yağdırdılar

MEZARLIĞA HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİLER

Gazze'nin kuzeyindeki Sivil Savunma Birimi Sorumlusu Ahmed el-Kahlut, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği mezarlığa hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

İsrail bunu da yaptı! Yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığa bomba yağdırdılar

NAAŞLARI YENİDEN DEFNETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Kahlut, bombardımanın etkisiyle burada gömülü olan naaşların toprak altından çıktığını ifade ederek, sivil savunma ekiplerinin, naaşları yeniden defnetmek için yoğun çaba gösterdiğini bildirdi.

İsrail bunu da yaptı! Yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığa bomba yağdırdılar

TARAFLAR KAHİRE'DE

Mısır basını bugün, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasına yönelik müzakerelere katılacak tarafların Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştığını duyurmuştu. Adı açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir yetkili, dün, Ramazan ayı öncesinde Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerde "ilerleme" olduğunu belirterek, Mısır'ın ramazan ayından önce ateşkes anlaşmasına varılması için yoğun çaba gösterdiğini söylemişti. Söz konusu yetkili, "Ateşkes müzakerelerinde gözle görülür ilerleme var ve adil bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail bunu da yaptı! Yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığa bomba yağdırdılar

TARAFLAR ARASINDAKİ MÜZAKERELER

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı. Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı. Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Gazze Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

VATOZZ:

Çünkü neden? Oralar yerleşim yeri olacak. Mezarlık istemiyorlar.

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ARSLANOĞLU Hakan:

Mazlumun öç alacağı gün, zalimin zulmünden daha korkunç olacak.

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Slappingnoob:

inanmaya devam boyle. su zamana kadar olmayan birsen bundan sonra da olmaz.

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Kadir Demirhan:

Zamanın kerbalisi... biz hüseyin lere yardım edemedik Allahim sen bizi affet..

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Süleyman KARADAĞ:

Hiç bir fırsatı boşa geçirmiyor. Ateşkes oluncaya kadar her yeri yakıp yıkmak istiyor. Bu Netenyahu insan değil!

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