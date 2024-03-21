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İsrail saldırısında 2 yaşındaki bebek 5 kardeşini kaybetti

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İsrail'in, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda bir evin enkazından yaralı olarak çıkarılan 2 yaşındaki Musab el-Hems, 5 kardeşini aynı saldırıda kaybetti, annesi ve 3 kardeşi de yaralandı.

Küçük Musab ve ailesi, Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki evlerinin bombalanmasının ardından Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir eve sığınmıştı ancak İsrail orada da onları rahat bırakmadı.

Saldırıda yüzünde, ellerinde ve ayaklarında yanıklar oluşan, başından ve diğer yerlerinden yaralanan Musab bebek, aile fertlerinin çoğu saldırıda öldüğü ve yaralandığı için bir başına kaldı.

"Musab ve kardeşleri ne suç işlemişti?"

Yüzünde oluşan yara ve yanıklar nedeniyle gözlerini açamaz hale gelen Musab'a, annesi de yaralı olduğu için hastanede akrabalarından biri refakat etti.

Gece 22: 30 sularında gerçekleşen saldırıda 5 kardeşinin öldüğünü, annesi ile 3 kardeşinin de yaralandığını söyleyen akraba, "Musab ve kardeşleri ne suç işlemişti ki evlerinde öldürüldüler. Bakın masum bir çocuk. Bu yaşta neden öldürülüyorlar, suçları ne?" diye sordu.

Musab bebeğin, hastanede kolunda serumla acı çekerek "anne" diye ağladığı anlar ise yürek burktu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Güncel

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