Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail polisi, Şeyh İkrime Sabri'nin Aksa'ya giriş yasağını 6 ay daha uzattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye koyduğu Mescid-i Aksa giriş yasağını 6 ay daha uzattı. İsrail polisinin avukatına bildirdiğine göre, bu ay sona erecek yasak 19 Nisan'a kadar sürecek.

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya giriş yasağını 6 ay daha uzattı.

İsrail polisi, Ağustos 2024'ten bu yana İkrime Sabri'ye getirdiği yasağı yineledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail polisi, Şeyh İkrime Sabri'nin avukatına, kendisi hakkında verilen 6 ay süreyle Mescid-i Aksa'ya giriş yasağının uzatıldığını iletti.

Daha önce hakkında çıkarılan Aksa'ya giriş yasağı bu ay sona erecek olan Sabri'nin 19 Nisan'a kadar girişinin tekrar yasaklandığı aktarıldı.

İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri'yi birçok kez gözaltına almış, soruşturmaya tabi tutmuş, Mescid-i Aksa'ya girişine engel getirmiş ve yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

Kaynak: AA
Siverek’te 16 yaşındaki kızı fuhşa zorladıkları öne sürülen 15 kişi gözaltında

16 yaşındaki kıza yaptıkları polisi harekete geçirdi! 15 gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anne baba çekim peşindeyken çocuklarının başına gelene bakın

Anne baba poz derdinde! Çocuklarının başına gelene bakın
Futbolculara parmak arası terlik neden yasak? İşte cevabı

Futbolculara parmak arası terlik neden yasak? İşte cevabı
Düzce'de pes dedirten görüntü! Bir de el hareketi çekti

Sözün bittiği yer! Görüntüyü izleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Trafikteki ayna kavgası cinayetine indirimli ceza! Sanığın savunması 'pes' dedirtti

Trafikteki ayna kavgası cinayetine indirimli ceza
Kıyafet müdahalesi ilişki bitirdi

Kıyafet müdahalesi ilişki bitirdi
Fas'ta ilk kadın başbakan atandı! Peygamber'e atfedilen söz yeniden tartışılıyor

Ülkenin ilk kadın başbakanı oldu, o hadis yeniden gündemde
Beşiktaş'ta Italiano için ayrılık iddiası! Kaderini 3 maç belirleyecek

Bomba iddia: 3 maç sonra gidebilir