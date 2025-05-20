İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırılarında 45 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırılarında 45 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde evleri ve mülteci barınma merkezlerini hedef aldığı saldırılarda toplam 45 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar, yerinden edilen Filistinli sivilleri vurdu ve çok sayıda yaralanma vakası ile ağır kayıplara neden oldu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde evleri ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınma merkezlerini hedef aldığı son saldırılarında 45 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ne aralıksız ve yoğun saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun hedefinde, yerinden edilen Filistinliler ve evleri bombalanan siviller vardı.

Sağlık alanındaki kaynaklardan ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, 2 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA), Gazze kentinin merkezindeki ed-Derec Mahallesi'nde bulunan ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Musa bin Nasir Okulu'nu bombaladı.

İsrail saldırısında 10 Filistinli hayatını kaybetti, büyük bir kısmı kritik durumda çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun hedef aldığı "Mukayyed" ailesine ait evde aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin barındığı benzin istasyonunun İsrail ordusunca hedef alınması sonucu 15 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde "Ebu Semra" ailesine ait evi bombalaması sonucu 13 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Kaynak: AA / Mustafa M. M. Haboush - Güncel
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