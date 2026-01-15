Haberler

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde 1 askerinin silahının "kazara" ateş almasıyla ağır yaralandığını duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir askerinin silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralandığını açıkladı. Olayın ardından intihar vakalarında artış dikkat çekiyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir yedek askerin kendi silahıyla ağır yaralandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, bir askerin silahının "kazara" ateş alması sonucu dün ağır yaralandığı belirtildi.

Dün yaşanan kaza sonucu ağır yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığı ve ailesine durumu hakkında bilgi verildiği bildirildi.

Olayın kazara yaşandığına ilişkin açıklamaya rağmen İsrail ordusunda Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla birlikte intihar vakalarında gözle görülür bir artış yaşanması dikkat çekiyor.

İsrail'deki resmi verilere göre, Ocak 2024 ile Temmuz 2025 arasındaki 18 aylık sürede, 36 İsrail askeri intihar etti, 279 asker ise intihar girişiminde bulundu.

Gazze'ye yönelik saldırılara katılan İsrail askerlerinin, ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını belirten İsrail basınına göre ise yalnızca 2025'te 22 asker intihar ederek yaşamına son verdi.???????

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
