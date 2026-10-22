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İsrail ordusu Kuneytra'da UNDOF devriyesini engelledi, bir sivili alıkoydu

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İsrail ordusu, Kuneytra kırsalındaki Terence köyüne askeri araçlarla baskın düzenledi ve bölgede devriye yapan BM Ateşkes Gözlem Gücü'nü (UNDOF) engelledi. Baskında bir sivil alıkonuldu; UNDOF, 1974 Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'nı denetlemek üzere bölgede görev yapıyor.

Suriye'de sınır bölgelerinde işgalini sürdüren İsrail ordusu, Kuneytra kırsalında Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'nün (UNDOF) devriyesini engelledi.

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail güçleri, Kuneytra kırsalındaki Terence köyüne çok sayıda askeri araçla baskın düzenledi.

Baskın düzenleyen İsrail ordusu, bölgede devriye görevi gerçekleştiren UNDOF'u engelledi.

Ayrıca İsrail güçleri köyde bir sivili de alıkoydu.

UNDOF, İsrail ile Suriye arasındaki 1974 Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'nı denetlemek üzere Golan Tepeleri ve Kuneytra bölgesinde görev yapıyor.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıl içinde Kuneytra ile Dera illerinde 9 askeri üs kurarak yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalına düzenlediği baskınlarla ve sivillere yönelik saldırılarla 1974 Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtiyor.

İsrail'in işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yineleyen Şam yönetimi, uluslararası toplumu da Tel Aviv'in saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya çağırıyor.

Kaynak: AA
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