İsrail ordusu, İran'ın yeni bir misilleme saldırısı daha başlattığını duyurdu

İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı daha başlatıldığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin İsrail'e doğru fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzeleri önlemek için çalıştığı kaydedilen açıklamada, halktan İç Cephe Komutanlığının talimatlarına uyması istendi.

İç Cephe Komutanlığından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen uyarıda ise ikinci bir emre kadar sığınaklardan çıkılmaması gerektiği belirtildi.

Öte yandan İsrail basını, ülkenin kuzey, orta kesimleri ile Kudüs kentinde sirenlerin çaldığını yazdı.

İran'ın cumartesi gece saatlerinde yaptığı misilleme saldırısında büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesine doğrudan isabet eden füze nedeniyle 1 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

İsrail basını, İran'ın söz konusu füze saldırısının kamuoyuna yansıyan ilk doğrudan isabet olduğunu aktarmıştı.