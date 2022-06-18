İsrail ordusu, Gazze'den atılan bir roketin imha edildiğini açıkladı
AA - Yaser Arafat Mohamed Albanna - Güncel
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İsrail ordusu, Gazze'den atılan bir roketin düşürüldüğünü duyurdu.
İsrail ordusu, Gazze'den atılan bir roketin düşürüldüğünü duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail'e atılan bir roketin füze savunma sistemi tarafından imha edildiği ifade edildi.
Ordudan daha önce yapılan açıklamada, güneydeki Askalan (Aşkelon) ile Gazze sınırındaki diğer bölgelerde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtilmişti.
Gazze'den atılan roketin sorumluluğunu üstelenen olmadı.
AA / Yaser Arafat Mohamed Albanna - Güncel