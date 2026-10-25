İsrail ordusu El Halil'de 2 bin 200 Filistinliyi evlerinden zorla çıkardı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde sürdürdüğü saldırılar kapsamında yaklaşık 2 bin 200 Filistinliyi evlerinden zorla çıkarırken, konut ve iş yerlerini yıktı, kentin giriş ve çıkışlarını kapatarak günlük yaşamı felce uğrattı.

El Halil Belediye Başkanı Yusuf el-Caberi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 23 Ekim'de başlattığı saldırıların kentin batısındaki Deyr Bahha ve Celde bölgelerinin bazı kesimlerini kapsadığını belirtti.

İsrail güçlerinin yaklaşık 330 bin metrekarelik alanda yaşayan Filistinlileri evlerini terk etmeye zorladığını aktaran Caberi, bölgede apartmanların da bulunduğu 495'ten fazla konutun yer aldığını söyledi.

Caberi, "İsrail ordusu yaklaşık 330 bin metrekarelik alanda yaşayan Filistinlileri evlerinden zorla çıkardı. 5 ticari ve sanayi tesisi ile 3 katlı bir konut binasını yıktı." ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusu Filistinlileri evlerinden zorla çıkarıyor

İsrail askerlerinin Deyr Bahha ve Celde bölgelerini kuşatarak hoparlörlerle sakinlere evlerini boşaltmaları yönünde çağrı yaptığını belirten Caberi, evlerinden çıkarılanlar arasında çocuklar, kadınlar, gençler ve yaşlıların da bulunduğunu ifade etti.

Bazı ailelerin evlerini terk etmeyi reddettiğini aktaran Caberi, İsrail güçlerinin bu evlere baskın düzenleyerek sakinleri zorla dışarı çıkardığını söyledi. İsrail ordusunun apartmanlarda yaşayanlardan da evlerini boşaltmalarını istediğini belirten Caberi, evlerinden çıkarılan Filistinlilerin nereye gideceklerinin belli olmadığını vurguladı.

Caberi, "İsrail ordusu, El Halil'in girişlerini kapatarak Filistinlilerin kente girip çıkmasını engelledi. Ardından yerleşim mahallelerini kuşattı ve sakinlerini evlerini terk etmeye zorladı." dedi.

İsrail güçlerinin Harem-i İbrahim Camisi'ni de kapattığını, burada namaz kılınmasını ve ezan okunmasını engellediğini belirten Caberi, kentin farklı noktalarına askeri birliklerin ve araçların konuşlandırıldığını aktardı.

Kuşatmanın kent yaşamını durma noktasına getirdiğini belirten el-Caberi, "Kuşatma ve bölge sakinlerinin hareketlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle El Halil sokakları yayalar ve araçlardan neredeyse tamamen boşaldı." ifadelerini kullandı.

Caberi, İsrail'in uygulamalarını "Filistinlileri hedef alan ve hayatlarının çeşitli yönlerini etkileyen bir toplu cezalandırma politikası" olarak nitelendirdi.

Kuşatmanın eğitim faaliyetlerini de etkilediğini belirten Caberi, El Halil Eğitim Müdürlüğünün pazar ve pazartesi günleri okullarda eğitime ara verdiğini, El Halil Üniversitesi ile Kudüs Açık Üniversitesinin ise pazar günkü dersleri uzaktan eğitim yoluyla yapma kararı aldığını aktardı.

Caberi, kentin girişlerinin kapalı tutulması nedeniyle belediyeye ait çöp toplama araçlarının şehir dışındaki çöp döküm alanlarına ulaşamadığını ve kent genelinde çöp birikmeye başladığını söyledi.

Yüzlerce fabrika kapandı, ekonomik faaliyetler aksadı

İsrail kuşatmasının El Halil ve çevre köylerdeki ekonomik faaliyetleri de aksattığını kaydeden Belediye Başkanı Caberi, işçilerin iş yerlerine ulaşamaması ve malların kente giriş çıkışının zorlaşması nedeniyle yüzlerce fabrikanın kapandığını belirtti.

İsrail güçlerinin 23 Ekim'de başlayan saldırılardan bu yana ticari ve sanayi tesisleri ile konutları yıkmayı sürdürdüğünü aktaran Caberi, İsrail medyasında kentte başka binaların da yıkılabileceğine ilişkin haberlerin yer aldığını söyledi.

El Halil Belediyesinin saldırıların başladığı cuma gününden bu yana acil durum ilan ettiğini belirten Caberi, belediye ekiplerinin Filistinli kurumlarla koordinasyon içinde evlerini terk etmek zorunda kalan ailelere yardım etmek için çalıştığını ifade etti.

Belediyenin yerinden edilen aileler için barınma alanları sağlamaya ve zarar gören mahallelerde yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını aktaran Caberi, İsrail saldırılarında yollarda, su şebekelerinde ve kanalizasyon sistemlerinde meydana gelen hasarları da takip ettiklerini kaydetti.

İsrail makamlarını saldırıyı El Halil sakinlerine yönelik uygulamaları ağırlaştırmak için kullanmakla suçlayan Caberi, askeri tırmanışın 27 Ekim'de yapılması planlanan İsrail seçimleri öncesine denk geldiğine dikkati çekti.

Caberi, bu tırmanışın seçimlerde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin aşırı sağa desteğini artırmayı hedeflediğini aktardı.

380'den fazla Filistinli aile evlerini boşaltmak zorunda kaldı

El Halil'de zarar gören ailelere destek veren Yardım ve Destek Komitesi Medya Sorumlusu Riyad Hamis de açıklamasında, Deyr Bahha, Celde ve Hırbet el-Mağaribe bölgelerinde 380'den fazla Filistinli ailenin evlerini boşaltmak zorunda kaldığını belirtti.

Tahliyelerin yaşandığı üç bölgenin birbirine bitişik mahallelerden oluştuğunu ve coğrafi olarak tek bir bütün oluşturduğunu aktaran Hamis, bu mahallelerin Oslo Anlaşmaları kapsamında Filistin yönetiminin sivil ve güvenlik kontrolünde olması öngörülen A Bölgesi'nde bulunduğunu ifade etti.

Hamis, hedef alınan mahallelerin İsrail yerleşimlerinden, kaçak yerleşim noktalarından ve yerleşim yollarından uzakta olduğunu vurguladı.

El Halil'in kuzeybatı girişinde yer alan Ferş el-Heva bölgesinin saldırının ardından geniş çaplı hasar gördüğünü belirten Hamis, bölgede konutların yanı sıra ticari işletmelerin ve medya kuruluşlarının bulunduğu alanların da zarar gördüğünü söyledi.

Hamis, İsrail güçlerinin bölgede 3 katlı bir konut binası ile ticari tesisleri yıktığını, bazı işletmeleri de boşalttığını aktardı. Ferş el-Heva'nın kentin ana girişlerinden birinin bulunduğu bölgede yer aldığını belirten Hamis, bu girişin ve kente ulaşan diğer yolların kapatılmasının sakinlerin ve araçların hareketini daha da zorlaştırdığını aktardı.

Hamis, El Halil vilayetinde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel kuruluşların katılımıyla zarar gören ailelere yardım etmek için bir komite oluşturulduğunu belirtti.

Komitenin evlerini terk etmek zorunda kalan aileleri elektronik bir form aracılığıyla kayıt altına almaya başladığını aktaran Hamis, formda aile üyelerinin sayısı, çocukların ve hastaların durumu ile ailelere ulaşılabilecek iletişim bilgilerinin yer aldığını söyledi.

Kayıt çalışmalarının amacının ailelerin ihtiyaçlarını belirlemek ve gerekli yardımları ulaştırmak olduğunu ifade eden Hamis, devam eden tahliyeler ile konut ve iş yerlerinde meydana gelen hasarın doğru biçimde belgelenmeye çalışıldığını kaydetti.

İsrail'in El Halil'deki saldırısı bir çatışmanın ardından başladı

El Halil'deki askeri saldırı ve kuşatma, kentin kuzeybatı girişindeki Ferş el-Heva bölgesinde 23 Ekim'de bir İsrail kontrol noktasında yaşanan silahlı saldırının ardından başladı.

İsrail kaynaklarına göre, saldırıda 2 İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 Filistinli de İsrail ordusu tarafından öldürüldü.

İsrail ordusu da El Halil'e yönelik saldırı ve kuşatmanın birkaç gün sürebileceğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün akşam yaptığı açıklamada, El Halil'de evlerinden çıkarılan yaklaşık 2 bin Filistinlinin, İsrail'in kentte Hamas'ın "altyapısı" olarak nitelendirdiği yapıları ortadan kaldırana kadar evlerine dönemeyeceğini savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da 1967'deki savaştan bu yana görülmemiş ölçekte bir askeri saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.

El Halil'deki gelişmeler, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da artan askeri baskınlar, Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınması, konut ve iş yerlerinin yıkılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve zorla yerinden etme uygulamalarıyla birlikte yaşanıyor.

Kaynak: AA