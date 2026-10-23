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İsrail ordusu 2 Filistinlinin öldüğü çatışma sonrası El Halil'e giriş çıkışı kapattı

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İsrail ordusu, sabah 2 Filistinlinin öldüğü ve 2'si ağır 5 İsraillinin yaralandığı çatışmanın ardından El Halil ve çevresindeki köylerin giriş çıkışlarını kapattı. Kapatma Filistinlilerin hareket özgürlüğünü engellerken, ordu El Halil'de 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde yaşanan silahlı çatışmanın ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti ve çevresindeki köylerin giriş çıkışlarını kapattı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 2 Filistinlinin öldüğü ve 2'si ağır 5 İsraillinin yaralandığı çatışma sonrası İsrail ordusu El Halil kentinin tüm giriş ve çıkışlarındaki bariyerler ile demir kapıları kapatarak Filistinlilerin hareket özgürlüğünü engelledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir El Halil ve civar köylerde "güvenlik koridoru" oluşturduklarını söyledi.

Zamir, İsrail ordusuyla çatışan Filistinlilerin aracından yüklü miktarda mühimmat çıktığını öne sürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu El Halil kentine düzenlediği baskında Beyt Ruş ve eş-Şuyuh beldelerinden 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

El-Arub Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyen İsrail askerleri, çok sayıda eve zorla girdi ve eşyaları tahrip etti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde İsraillilere saldırı düzenledikleri gerekçesiyle 2 Filistinliyi öldürmüştü.

Kaynak: AA
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