İsrail, İran Dışişleri Bakanı ile fotoğraf çektiren hahamın vizesini iptal etti

İsrail, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile fotoğraf çektiren ABD'li haham Yisroel Dovid Weiss'in vizesini kalıcı olarak iptal etti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Neturei Karta olarak bilinen Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü'nün önde gelen isimlerinden haham Yisroel Dovid Weiss de Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Antisiyonist haham Weiss'in İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüştüğü ve fotoğraf verdiği belirtilen haberde, Weiss'in vizesinin iptal edilerek İsrail'e girişinin süresiz olarak yasaklandığı bildirildi.

İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel, "İsrail'e karşı hareket eden ve düşmanlarıyla özdeşleşen hiç kimsenin ülkeye girişine izin vermeyeceğim." dedi.