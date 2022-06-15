İsrail'in idari tutukluluk uygulaması protesto edildi Gazze Şeridi'nde onlarca Filistinli de İsrail hapishanelerinde "idari tutuklu" sayılan Filistinlilerin serbest bırakılması için gösteri düzenledi. Gazze Şeridi'nde onlarca Filistinli de İsrail hapishanelerinde "idari tutuklu" sayılan Filistinlilerin serbest bırakılması için gösteri düzenledi. İslami Cihad Hareketince düzenlenen gösteride, "Filistinlilerin idari tutuklu olarak esir edilmesini" protesto eden sloganlar atıldı. İslami Cihad yöneticilerinden Cemil Alyan, gösteride yaptığı konuşmada, "Filistinlilerin acıları karşısında sessiz kalan dünya bu trajediye katılmakla suçludur." ifadesini kullandı. İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor. Filistin kaynaklarına göre, mayıs sonu itibarıyla İsrail hapishanelerinde 640'ı "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 700 Filistinli bulunuyor. AA / Montaser Alsawaf - Güncel İsrail Gazze Güncel Haberler

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