İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlalleri protesto edildi - Haberler

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İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlalleri protesto edildi

AA - Sarı S. A. Jaradat - Güncel
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Yürüyüşten detaylar Filistinli göstericilerin Harem-i İbrahim Camisine girişiminde bulunması İsrail güçlerinin engellemesi ve göstericilere müdahalesi İsrail güçlerinin göstericilere karşı sesli bomba kullanması Fetih Hareketi Üyesi Müfit el-Şerbati ile röportaj EL HALİL - İşgal altındaki...

Yürüyüşten detaylar

Filistinli göstericilerin Harem-i İbrahim Camisine girişiminde bulunması

İsrail güçlerinin engellemesi ve göstericilere müdahalesi

İsrail güçlerinin göstericilere karşı sesli bomba kullanması

Fetih Hareketi Üyesi Müfit el-Şerbati ile röportaj EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'nin kutsiyetini hedef alan birtakım ihlalleri protesto etmek için yürüyüş düzenledi. İsrail güçleri, camiye giden yolları kapatarak, Filistinli göstericilere müdahale etti.

AA / Sarı S. A. Jaradat - Güncel

Röportaj, Protesto, İsrail, Bomba, Güncel, Haberler

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