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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 7 Filistinli öldü

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 7 Filistinli öldü
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 7 Filistinli hayatını kaybetti. Şifa Hastanesi'ne göre kampüse yapılan saldırı sonrası 3 kişinin cansız bedeni hastaneye getirildi; binalarda yerinden edilmiş insanların kaldığı belirtildi.

GAZZE, 26 Ekim (Xinhua) -- İsrail ordusunun pazar günü Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Şifa Hastanesi yetkililerinin Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, Gazze kentinin batısında yer alan Gazze İslam Üniversitesi kampüsünü hedef alan hava saldırısının ardından 3 kişinin cansız bedeni hastaneye getirildi. Üniversite binalarında yerinden edilmiş insanların kaldığı belirtildi.

Güvenlik kaynakları da İsrail'in kampüsteki bir binanın girişine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında biri ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığını, saatler sonra aynı noktaya düzenlenen ikinci saldırıda ise 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şifa Hastanesi yetkililerine göre, İsrail'in Gazze kentinin kuzeyindeki Hamad Hastanesi yakınlarında düzenlediği İHA saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirirken, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi de yaralandı.

Nasır Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan Mevasi sahil bölgesine yönelik hava saldırısında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Aksa Hastanesi ise İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine düzenlediği İHA saldırısında bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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