İsrail'in Gazze saldırılarında son 2 günde 6 öğrenci öldü, okulda 2 öğrenci yaralandı

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İsrail'in Gazze'ye son iki gün içinde düzenlediği saldırılarda 6 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 2'si bu sabah olmak üzere çok sayıda öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında can veren öğrencilere dikkat çekildi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan Muradiye Kız Okulu ve çevresine ateş açması sonucu 2 öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan öğrencilerin henüz 6. sınıfta öğrenim gören Suad Kandil Mansur Abdurabbu ile 4. sınıf öğrencisi Amine Halid Ali Hıdır olduğu aktarılan açıklamada, Suad'ın bacağından vurulduğu ve ameliyata alındığı, Amine'nin ise karnından yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye son iki günde düzenlediği saldırılarda 6 öğrencinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, Filistinli çocukları ve öğrencileri hedef alan saldırıların "tehlikeli ve sürekli bir şekilde tırmandırdığı" ifade edildi.

"Okullar korku, yaralanma ve ölüm alanları değil, eğitim için güvenli yerler olmalı"

Son olayın öğrencilerin okullarında dahi karşı karşıya kaldığı tehlikenin boyutunu gözler önüne serdiğinin altı çizilen açıklamada, "Okullar korku, yaralanma ve ölüm alanları değil, eğitim için güvenli yerler olmalıdır." ifadesine yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere çocukların ve eğitimin korunması alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara ve insan hakları örgütlerine "acil müdahale" çağrısı yapılan açıklamada, öğrenciler ile eğitim çalışanlarının korunması, okullara ve çevrelerine yönelik saldırıların durdurulması ve sorumluların hesap vermesi talep edildi.

Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığının verilerine göre, yeni eğitim öğretim yılında okullardaki geniş çaplı yıkıma rağmen Gazze'de yaklaşık 700 yüz yüze eğitim noktası oluşturulması ve çevrim içi eğitim imkanlarıyla yaklaşık 541 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği, okul ve hastanelerin de hedef alındığı saldırılarda 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 175 binden fazla kişi yaralandı, altyapının ise yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA