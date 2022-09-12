İsrail'in Gazze'den çekilmesinin 17. yıl dönümünde izci yürüyüşü yapıldı

İsrail'in 2005 yılında Gazze Şeridi'nden çekilmesinin yıl dönümünde, 1000 öğrencinin katılımıyla izci yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gazze'deki Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen etkinlik, Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Eğitim Bakanlığı Öğrenci Faaliyetleri Müdürü Mazin el-Katib, " İsrail, Gazze'den kendi tercihiyle değil, yenilgiye uğratılarak çekildi. İsrail, tıpkı Gazze'den çekildiği gibi Batı Şeria'dan Filistin'in diğer köy ve kasabalarından da çekilecek." dedi.

Yaklaşık 1000 öğrencinin katıldığı yürüyüşe dair Katib, "Bu izci yürüyüşüyle; bu toprağın, bu gökyüzünün, bütün Filistin'in bize ait olduğunu gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nden yerleşimcilerini ve silahlı güçlerini çeken İsrail, 12 Eylül 2005'te çekilme operasyonunu tamamlamıştı.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinden Hamas'ın galip çıkmasının ardından abluka kararı alan İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden yıllardır abluka altında tutuyor.