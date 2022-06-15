İsrail hapishanesinde 6 yıldır tutuklu bulunan Filistinlinin serbest bırakılması istendi

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail'in 6 yıldır hapiste tuttuğu, uluslararası yardım kuruluşu World Vision International (WVI) Gazze Şubesi Müdürü Muhammed el-Halebi'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Fetih Hareketine bağlı "Tutuklular, Yaralılar ve Şehitler Komiserliği" ile Filistin Esir İşleri Komitesi, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Örgütü binası önünde Halebi için destek gösterisi düzenledi.

Eyleme katılan göstericiler, hakkında ispat edilmiş bir suç bulunmadığı halde tutukluluğu devam eden Filistinli Halebi'nin fotoğrafları ile "Adaletsizlik yetti" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin Esir İşleri Komitesi İdari Başkanı Hasan Kuneyta, uluslararası insan hakları kuruluşlarını, Halebi'nin serbest bırakılması için harekete geçmeye çağırdı.

Kuneyta, Halebi'nin herhangi bir hüküm verilmeden 6 yıldır tutuklu bulunduğunu hatırlattı.

Filistin Esirler Cemiyeti, Halebi'nin bugün 170'inci kez hakim karşısına çıkarılacağını ve bunun karar duruşması olacağını bildirmişti.

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet, Ağustos 2016'da yaptığı yazılı açıklamada, WVI Gazze Şubesi Müdürü Muhammed el-Halebi'nin "Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na mali destek sağladığı" iddiasıyla 15 Haziran 2016'da gözaltına alındığı duyurmuştu.