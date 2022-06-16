İsrail güçleri Gazze'de Filistinli 3 balıkçıyı yaraladı Gazze açıklarında avlanan Filistinli 3 balıkçının, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı bildirildi. Gazze açıklarında avlanan Filistinli 3 balıkçının, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliğine bağlı Balıkçılar Komitesi Sorumlusu Zekeriya Bekr, AA muhabirine konuya dair açıklama yaptı. Bekr, İsrail güçlerinin Gazze açıklarında avlanan 3 balıkçıyı plastik mermilerle yaraladığını, yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye nakledildiğini söyledi. İsrail ordusundan olaya ilişkin açıklama yapılmadı. Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi geçimini balıkçılıkla sağlıyor. İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. AA / Yaser Arafat Mohamed Albanna - Güncel İsrail Gazze Güncel Haberler

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